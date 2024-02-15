Снег с периферийных улиц Пензы уберут к марту

В ходе заседания городской Думы 14 февраля был обсужден вопрос уборки снега в Пензе. Депутатами адресовали вопросы на эту тему заместителю главы администрации Ильдару Усманову, ответственному за городское хозяйство.
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