«Зенит» купит еще одного бразильца, «Сити» отпустит Холанда только при одном условии. Трансферы и слухи дня

Главное к этому часу.Что в РоссииСтало известно, подпишет ли «Зенит» алжирского полузащитникаПредседатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о том, что полузащитник «Анже» Химад Абделли зимой может перейти в клуб из Санкт-Петербурга.