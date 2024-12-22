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«Зенит» купит еще одного бразильца, «Сити» отпустит Холанда только при одном условии. Трансферы и слухи дня

«Зенит» купит еще одного бразильца, «Сити» отпустит Холанда только при одном условии. Трансферы и слухи дня

Главное к этому часу.Что в РоссииСтало известно, подпишет ли «Зенит» алжирского полузащитникаПредседатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о том, что полузащитник «Анже» Химад Абделли зимой может перейти в клуб из Санкт-Петербурга.

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