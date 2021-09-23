Политика как она есть

38 279 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий двойнишников
    Уже трое...вчера двое было. Во дела. Третий то от кого, узнал?Сейчас вы сытнее ...
  • Гаражный кооператив ЛАДА
    Там давно вывезли и вынесли всё что было интересного для амеров и прочих.Евроукры угробили...
  • Бесихин Александр
    Очень удобная штука. А главное настоящих лохотронщиков отсекает. Как надоели болтливые пустышки. Болтают болтают, но ...Практику электрон...

Плохая карма…

Плохая карма…

  A long time ago, in France… /гнусавым голосом/ Давным-давно, во Франции… Вот два таких аппарата Россия заказала у Франции.

Вернуться к статье
53
Обсудить
Ваша Светлость
Макарон - жалкий дрищ, он - позор Франции, после такого унижения страны он, как её лидер, был просто обязан вывести Францию из всех структур, где числятся США и Великобритания - из НАТО в первую очередь! Сама ситуация сейчас выглядит благоприятной для создания европейской армии и обретения независимости от пиндосов, но для этого надо ехать в Берлин, однако Макарон предпочитает лизать мошонку американскому старперу...
Владимир Афроськин
Ничего личного..... бизнес однако.
Борис Осипов
Виктор
Ну почему Франции не дружить с Россией? Мало ей под@срачников США отвесили?
Владимир Пятицкий
видать мало

Картина дня

наверх