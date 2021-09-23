Плохая карма…

Политика как она естьПолитикаПлохая карма… A long time ago, in France… /гнусавым голосом/ Давным-давно, во Франции… Вот два таких аппарата Россия заказала у Франции.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВаша СветлостьМакарон - жалкий дрищ, он - позор Франции, после такого унижения страны он, как её лидер, был просто обязан вывести Францию из всех структур, где числятся США и Великобритания - из НАТО в первую очередь! Сама ситуация сейчас выглядит благоприятной для создания европейской армии и обретения независимости от пиндосов, но для этого надо ехать в Берлин, однако Макарон предпочитает лизать мошонку американскому старперу...Владимир АфроськинНичего личного..... бизнес однако.БОБорис ОсиповВикторНу почему Франции не дружить с Россией? Мало ей под@срачников США отвесили?ВПВладимир Пятицкийвидать малоКомментировать
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