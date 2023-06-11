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Власти Канады намерены арестовать российский транспортный самолет Ан-124 «Руслан» и передать его Украине

Власти Канады намерены арестовать российский транспортный самолет Ан-124 «Руслан» и передать его Украине

Канадские власти намерены арестовать удерживаемый в аэропорту Торонто российский транспортный самолет Ан-124 "Руслан" и передать воздушное судно киевскому режиму.

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