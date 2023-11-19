СМИ: в Финляндии обвинили Россию в вытеснении мигрантов на границу

Финляндия утверждает, что Россия якобы выдворяет мигрантов на финскую территорию. Об этом в воскресенье, 19 ноября, пишет газета Ilta-Sanomat, ссылаясь на информацию от начальника пограничного пункта Вартиус Йоуко Киннунена.