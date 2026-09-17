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Царьград

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"Медвежья болезнь" чиновников привела косолапых в города: Что скрывается за гибелью людей от диких животных

"Медвежья болезнь" чиновников привела косолапых в города: Что скрывается за гибелью людей от диких животных

К началу сентября 2026 года жители Сибири и Дальнего Востока столкнулись с бедой, которую уже нельзя списать на "сезонную активность" или "случайные выходы".

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