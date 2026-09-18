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Царьград

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Министерство Подмосковья проведет онлайн-ярмарку вакансий 24 сентября

Министерство Подмосковья проведет онлайн-ярмарку вакансий 24 сентября

24 сентября в Подмосковье пройдет онлайн-ярмарка вакансий. Крупные компании, включая РЖД и "Мираторг", представят рабочие места в сфере услуг.

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