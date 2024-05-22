В России стали регистрировать меньше автомобилей, ввезенных по параллельному импорту

Параллельный импорт легковых и легких коммерческих автомобилей в Россию идет на спад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное исследование экспертов банка «Открытие» и компании «Автомаркетолог».
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