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Журнал «Профиль»

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Рябков анонсировал скорую встречу России и США по устранению "раздражителей" в отношениях

Рябков анонсировал скорую встречу России и США по устранению "раздражителей" в отношениях

Переговоры ожидаются в ближайшие недели, заявил в воскресенье, 20 сентября 2026 года, замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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