ВСУ выбили из курской Мартыновки, а Краматорск трясет после взрыва склада боевиков: Карта специальной военной операции на Украине на 11 августа 2024 года Юлия СоколоваРоссийские военные силы нанесли серию ударов по военным складам украинских Вооруженных сил в Донецкой области, затронув города Краматорск и Славянск.