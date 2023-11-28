Необязательно покупать к празднику новые туфли, если в вашем гардеробе уже имеется стильная пара.

Женщины привыкли покупать не только вечерние платья, но и подходящую обувь на каждом празднике, будь то Новый год или встреча выпускников.
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