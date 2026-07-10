Мэр Оренбурга Альберт Юмадилов заявил, что африканские рабочие лучше россиян и готовы на любую грязную работу почти бесплатно.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Мэр Оренбурга Альберт Юмадилов заявил, что африканские рабочие лучше россиян и готовы на любую грязную работу почти бесплатно.
Свежие комментарии