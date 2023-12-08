Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 214 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolay Zakharov
    Украина как государство,должно быть ,упразднено,чтобы не было источника напряжённости вблизи России.Должно восстанови...РФ уже научилась ...
  • Nikolay Zakharov
    Они никогда не успокоятся.РФ уже научилась ...
  • Мстислав Водяной
    Пусть доводит до логического конца начатую им СВО.Владимир Путин об...

Медицина демократии проигрывает тоталитарной белорусской

Медицина демократии проигрывает тоталитарной белорусской

В то время как по доступности медуслуг для граждан «репрессивная» Беларусь делит* первое место в мире совместно с Брунеем и Канадой, в «свободной» европейской Латвии образовалась задолженность населения перед медицинскими учреждениями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх