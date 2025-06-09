"Давай правду говорить": генерал Гурулёв о серьёзной ошибке России. Как отметил генерал, сократить количество постов ДПС в военное время - это большая ошибка, так как именно сейчас нужен жёсткий контроль всей логистики.
"Давай правду говорить": Генерал Гурулёв о серьёзной ошибке России
Комментарии
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Nikolay Stepanov
Системная проблема - буржуазная Россия. Ситуация напоминает канун революции 1917 г. Не навести порядок полумерами.
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14 час.
Руслан Техажев
Генерал сам в составе важнейшего органа власти в России. Уже несколько лет он в вопросах обороны страны аппелирует не к Думе, а к общественному мнению. Если он прав? Зачем тогда нам такая Госдура? В чьих интересах она действует? А если генерал не прав , почему ему не предъявлены обвинения в госизмене? Что происходит и кто в стране в конце концов власть?
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13 час.
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