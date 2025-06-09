"Давай правду говорить": Генерал Гурулёв о серьёзной ошибке России

Руслан Техажев

Генерал сам в составе важнейшего органа власти в России. Уже несколько лет он в вопросах обороны страны аппелирует не к Думе, а к общественному мнению. Если он прав? Зачем тогда нам такая Госдура? В чьих интересах она действует? А если генерал не прав , почему ему не предъявлены обвинения в госизмене? Что происходит и кто в стране в конце концов власть?