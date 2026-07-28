Страна и люди
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Страна и люди

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Минтруд подтвердил возможность уходить с работы во время обеда

Минтруд подтвердил возможность уходить с работы во время обеда

Во время обеда сотрудник имеет право покидать место работы. Об этом сообщил Минтруд России. «Можно уходить с работы в часы обеденного перерыва, указанные в правилах внутреннего трудового распорядка вашей организации», - отметило ведомство.

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