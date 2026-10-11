Нигерия: Один человек был убит и несколько других получили ранения после того, как боевики спорадически обстреляли сторонников Демократического конгресса Нигерии (НДК) в международном аэропорту Акану Ибиам (ENU/DNEN), а также в секретариате партии в Энугу, штат Энугу, 10 октября, когда толпа собралась, чтобы поприветствовать кандидата от НДК на пост губернатора в штате Энугу и начать мероприятие по поднятию флага предвыборной кампании.