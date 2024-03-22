Василий Анохин рассказал о своих впечатлениях от разрушенного Мариуполя (видео)

«Я никогда в жизни в таких условиях не был». Губернатор дал интервью военному корреспонденту, основателю проекта WarGonzo и нашему земляку Семену Пегову во время вчерашней вечерней прогулки по центру Смоленска.
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