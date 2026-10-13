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За рулем

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Почему китайцы настаивают на более частой замене моторного масла?

Почему китайцы настаивают на более частой замене моторного масла?

Эксперты «За рулем» отвечают на вопросы о топливе. О том, что опаснее для мотора, рассчитанного на АИ‑95 класса 5, –  92‑й класса 5 или 95‑й класса 3 – рассказано тут.

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