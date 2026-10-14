Школьникам Челябинска показали трофеи ФСБ из зоны СВО

Ученики профильных классов многопрофильного лицея №148 Челябинска осмотрели экспозицию историко-демонстрационного зала регионального управления ФСБ, включающую трофеи из зоны специальной военной операции, и узнали о требованиях к кандидатам на службу в органах безопасности.