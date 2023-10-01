Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

20 914 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Россия готова вернуть НАТО должок за «Северные потоки»

Россия готова вернуть НАТО должок за «Северные потоки»

29-й дивизии глубоководных атомных субмарин ГУГИ давно известно, где таится «Кащеева смерть» Запада Сергей Ищенко Фото: Stefan Sauer/dpa/TASS По обе стороны российско-украинского фронта с каждым годом все громче звучит вопрос: решится ли Россия в случае, если события в зоне боевых действий станут развиваться в крайне неблагоприятном для Москвы направлении, применить по врагу тактическое ядерное оружие? Самые свежие рассуждения на этот счет в минувшую пятницу появились на сайте НАТО в статье одного из бывших высокопоставленных сотрудников Пентагона Грегори Уивера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
sozopolpiter воробьев
оно, конечно, было бы славно - уконтропупить всю эту шушеру, но я бы сначала обезопасил нашу компьютерную зависимость. а что с ними случится - плевать. слишком уж мы гуманными к ним были. народы, скажете, детишки невинные причём? а наши в чём виноваты? то-то и оно. нехай жизни правильной учатся.
Ответить
8 час.
Людмила Фирстова
В статье нет ничего о восстановлении СП-1,2
Ответить
1 час.
Людмила Фирстова
Прочитайте статью!!!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх