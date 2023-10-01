Россия готова вернуть НАТО должок за «Северные потоки»

sozopolpiter воробьев

оно, конечно, было бы славно - уконтропупить всю эту шушеру, но я бы сначала обезопасил нашу компьютерную зависимость. а что с ними случится - плевать. слишком уж мы гуманными к ним были. народы, скажете, детишки невинные причём? а наши в чём виноваты? то-то и оно. нехай жизни правильной учатся.