29-й дивизии глубоководных атомных субмарин ГУГИ давно известно, где таится «Кащеева смерть» Запада Сергей Ищенко Фото: Stefan Sauer/dpa/TASS По обе стороны российско-украинского фронта с каждым годом все громче звучит вопрос: решится ли Россия в случае, если события в зоне боевых действий станут развиваться в крайне неблагоприятном для Москвы направлении, применить по врагу тактическое ядерное оружие? Самые свежие рассуждения на этот счет в минувшую пятницу появились на сайте НАТО в статье одного из бывших высокопоставленных сотрудников Пентагона Грегори Уивера.
Россия готова вернуть НАТО должок за «Северные потоки»
Комментарии
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sozopolpiter воробьев
оно, конечно, было бы славно - уконтропупить всю эту шушеру, но я бы сначала обезопасил нашу компьютерную зависимость. а что с ними случится - плевать. слишком уж мы гуманными к ним были. народы, скажете, детишки невинные причём? а наши в чём виноваты? то-то и оно. нехай жизни правильной учатся.
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8 час.
Людмила Фирстова
В статье нет ничего о восстановлении СП-1,2
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1 час.
Людмила Фирстова
Прочитайте статью!!!
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1 час.
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