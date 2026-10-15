Фото: Elen Nivrae - Ben Affleck, CC BY 2.0, Wikimedia Commons Один создает ИИ для кино, другой инвестирует в технологические стартапы, а третья разработала систему связи для военных еще во время Второй мировой.
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Ну молодцы, тут только похвалить можно)))