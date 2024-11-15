В Севастополе во время подрыва автомобиля погиб ещё один высокопоставленный офицер ВС России – командующий 41-й бригадой ракетных катеров ЧФ Валерий Транковский.
Точка взрыва на карте в Севастополе: Черноморский флот уничтожен даже на суше?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Владимир Сергеев
Однозначно, элементарную конспирацию необходимо соблюдать - место службы, жительства, цензуру в СМИ и. т. д. Должен быть организован городской патруль круглосуточно - кто, куда, что здесь делаешь в это время, где не должен быть и т д А уж скрытых камер можно натыкать в каждом туалете - мышь не проскочит! На въезде - выезде.
Ответить
16 час.
сергей отказ от доллара и срочно
так простой вопрос почему до сих пор не стерли с лица земли всю эту жидобандеровскую Мразь ? и я так понимаю кто то ри власти РОССИИ не позволяют это сделать , и поэтому гибнут наши офицеры и солдаты СМЕРШ нужен который бы подчинялся на прямую Президенту , и когда в РОССИИ будет РУССКИЙ ГОСБАНК а не это пиндосовский рассадник набиулиной
Ответить
10 час.
СЗ
Светлана Зуева
И долго будем играть в бирюльки с этими отродьями?😡😡😡😡😡😡срочно создать СМЕРШ!!! И только он должен решать кого сажать,а кто подлежит расстрелу на месте!
Ответить
7 час.
Свежие комментарии