Точка взрыва на карте в Севастополе: Черноморский флот уничтожен даже на суше?

ВС Владимир Сергеев Однозначно, элементарную конспирацию необходимо соблюдать - место службы, жительства, цензуру в СМИ и. т. д. Должен быть организован городской патруль круглосуточно - кто, куда, что здесь делаешь в это время, где не должен быть и т д А уж скрытых камер можно натыкать в каждом туалете - мышь не проскочит! На въезде - выезде.

сергей отказ от доллара и срочно так простой вопрос почему до сих пор не стерли с лица земли всю эту жидобандеровскую Мразь ? и я так понимаю кто то ри власти РОССИИ не позволяют это сделать , и поэтому гибнут наши офицеры и солдаты СМЕРШ нужен который бы подчинялся на прямую Президенту , и когда в РОССИИ будет РУССКИЙ ГОСБАНК а не это пиндосовский рассадник набиулиной