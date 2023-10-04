В Петрозаводске после ДТП на «зебре» погиб 19-летний сирота: деньги на похороны собирали односельчане

В прошлом месяце молодого человека сбили и обокрали на пешеходном переходе в Петрозаводске. Несколько дней врачи боролись за жизнь парня, но спасти его не удалось – от полученных травм пострадавший скончался в больнице.
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