"Король умер, да здравствует король". BYD обогнала Tesla и стала крупнейшим в мире производителем электромобилей

В 4-м квартале 2023 года китайский автогигант BYD продал 526 409 электромобилей по всему миру и смог свергнуть Tesla с поста ведущего производителя "электричек", который поставил за четвертый квартал 484 507 автомобиля.
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