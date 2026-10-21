@ Schoening/imagebroker.com/Global Look Press Tекст: Станислав Лещенко «Для значительной части жителей Прибалтики отопление перестало быть доступным благом и превратилось в статью расходов, угрожающую базовому потреблению».
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В Подмосковье счета на коммунальные платежи с начала отопительного сезона вырастут на 12%... КТО побеспокоится и подсчитает расходы за них: какие пенсии, сколько на питание, сколько на лекарства, сколько за коммунальные платежи? ПОТЯНУТ ЛИ?!! И от чего откажутся... А ТО ОНИ НАМ ТУТ ЗА ПРИБАЛТОВ РАЗГОВАРИВАЮТ!! ....ПРО НАС НАПИШИТЕ!!