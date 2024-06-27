У жителей ХМАО стал популярен трендовый вид отдыха на воде

В Ханты-Мансийском автономном округе набирает популярность сапбординг. Летом югорчане стали в четыре раза чаще интересоваться услугами инструкторов по этому виду спорта, а также арендой инвентаря, рассказали URA.
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