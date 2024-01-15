Конунг Ингвар И как потеряли? Был задавлен автомобилем. Банально. Хорошо, что не пишут , что это был призрак воронка НКВД, а может и покруче - ФСБ решило зачищать великих страстотерпцев.
Стон пронесся по СМИ. Потеряли великого поэта, мессию
Комментарии
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Ю
Юрий
Как жиденок , то обязательно мерзость. Его морда похожа она обезьяну.
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21 час.
Валентин Воробьев
Мозги набекрень, а умничать пытался.
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21 час.
Olegus
«Иудейство это – элемент антисоциальный по преимуществу... Не у народов, принявших в свою среду евреев, нужно искать причину еврейских страданий, а у самих евреев». Бернар Лазар, еврейский публицист и общественный деятель
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20 час.
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