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ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов». Команды, которые могут неприятно удивить весной

ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов». Команды, которые могут неприятно удивить весной

Все сильные, но кому-то нужно проигрывать в РПЛ. Один матч неинформативный для глобальных оценок. Но общая проблема Карпина, Федотова, Йокановича и Ивича, что судим не по одной игре, а по совокупности фактов сезона.

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