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Новый Нижегородский

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24-летний уроженец Дзержинска Андрей Биткин скончался от...

24-летний уроженец Дзержинска Андрей Биткин скончался от...

24-летний уроженец Дзержинска Андрей Биткин скончался от ботулизма. Хотя по всей России ботулизмом из салата, заказанного через доставку «Самокат», заразились более 400 человек, летальных случая только два и оба случая вызваны отравлением в Нижегородской области.

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