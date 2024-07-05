24-летний уроженец Дзержинска Андрей Биткин скончался от ботулизма. Хотя по всей России ботулизмом из салата, заказанного через доставку «Самокат», заразились более 400 человек, летальных случая только два и оба случая вызваны отравлением в Нижегородской области.
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