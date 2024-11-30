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Байден сообщил о работе с ФБР по делу об угрозах в адрес команды Трампа

Байден сообщил о работе с ФБР по делу об угрозах в адрес команды Трампа

Лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден проинформировал о том, что Белый дом получил сведения о том, что чиновникам, которые связаны с победителем президентской гонки Дональдом Трампом, активно угрожают.

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