На МАЭКе в Актау опять встала модернизация опреснительных установок из-за смены поставщиков

На минувшей неделе регион взбудоражила новость о внезапной смене руководства на ТОО «МАЭК». С поста ушел генеральный директор Кайрат Рахимов, который накануне дал нашему изданию интервью по поводу ситуации с закупкой товарного газа для предприятия.
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