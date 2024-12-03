Убийцам украинских баскетболистов дали до 10 лет колонии в Германии

Погибшие украинские спортсмены Артём Козаченко и Владимир Ермаков. Обложка © Telegram / Федерація Баскетболу України В Германии огласили приговор четырём подросткам, которые зарезали украинских баскетболистов Артёма Козаченко и Владимира Ермакова в Оберхаузене зимой 2024 года.