Убийцам украинских баскетболистов дали до 10 лет колонии в Германии

Погибшие украинские спортсмены Артём Козаченко и Владимир Ермаков. Обложка © Telegram / Федерація Баскетболу України В Германии огласили приговор четырём подросткам, которые зарезали украинских баскетболистов Артёма Козаченко и Владимира Ермакова в Оберхаузене зимой 2024 года.
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