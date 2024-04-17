Анализ причин, почему ситуацию с ОСАГО назвали катастрофической Ирэн ОрлонскаяВ Российском союзе автостраховщиков (РСА) вызывает серьезную тревогу факт того, что в некоторых регионах страны более 60–70% водителей совершают поездки на автомобилях без обязательного полиса ОСАГО.