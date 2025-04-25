Международный «Клуб народного единства» создан для экспертного обсуждения будущего Украины, и три сопредседателя позволяют судить о направлении дискуссий – это экс-премьер Украины Николай Азаров, госсекретарь Союзного государства РФ и Белоруссии Сергей Глазьев и экс-советник главы ДНР Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».