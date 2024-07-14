Мало того, что топовые процессоры Intel работают нестабильно, так компания ещё и отказывается возвращать деньги? О такой истории рассказали авторы HardwareTimes

Как будто мало в последнее время плохих новостей для Intel из-за нестабильности работы топовых процессоров Core 13-го и 14-го поколения, так и сама компания, похоже, делает ещё хуже, потому что отклоняет запросы на возврат процессоров.
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