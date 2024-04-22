Хозяева выиграли 6 матчей подряд на старте плей-офф НХЛ. Это 5-й такой случай в истории и 1-й с 1970 года

Во всех 6 сериях первого раунда, где прошли первые матчи, счет стал 1-0 в пользу хозяев. Победы одержали «Каролина» (в игре с «Айлендерс»), «Бостон» (с «Торонто»), «Флорида» (с «Тампой»), «Рейнджерс» (с «Вашингтоном»), «Виннипег» (с «Колорадо») и «Ванкувер» (с «Нэшвиллом»).