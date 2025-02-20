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Царьград

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Теперь на ней можно не только гадать. Кофейную гущу приспособили под 3D-принтеры

Теперь на ней можно не только гадать. Кофейную гущу приспособили под 3D-принтеры

Какое только применение не придумывают для кофейной гущи, которую в огромных количествах генерируют любители бодрящего напитка по всему миру.

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