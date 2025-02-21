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Царьград

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"Немедленно покинуть Украину": NP передал Зеленскому "чёрную метку" от Трампа

"Немедленно покинуть Украину": NP передал Зеленскому "чёрную метку" от Трампа

Просроченного украинского президента едва ли выберут на второй срок: американская разведка сообщает, что его поддерживают 4% жителей страны, прочие - презирают.

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