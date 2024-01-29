Уфологические дискуссии: какие факты и теории указывают на посещение Земли инопланетянами Елена ГалицкаяНедавно уфолог Хайме Муассан представил на Конгрессе Мексики останки трехпалых существ без зубов, утверждая, что они принадлежат инопланетянам.
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