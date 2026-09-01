Киевлян призвали делать запасы еды и питьевой воды на неделю-полторы

Жителей столицы Украины призвали делать запасы еды и питьевой воды на 7-12 дней. Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы в Киеве Анатолий Катеренчук в эфире «Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Нидерланды хотят ...
- Форум говорит: «Г...
- Орбан заявил, что...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым