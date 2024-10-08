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Прогноз синоптиков до конца недели удивил: они назвали какие регионы останутся под снегом, а в какие только придет холод

Прогноз синоптиков до конца недели удивил: они назвали какие регионы останутся под снегом, а в какие только придет холод

Прогноз синоптиков до конца недели удивил: они назвали какие регионы останутся под снегом, а в какие только придет холод Ольга БезродняяПогода в этом году проявляет свою непредсказуемость: в одних регионах проливные дожди не прекращаются, в других — тепло и солнечно, а на севере уже царствует настоящая зима с морозами и снегопадами.

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