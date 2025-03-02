Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 230 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Как раньше говорили:"Наше дело правое мы победим!"Марков: Вэнса спр...
  • Eduard
    Ничего страшного,надо украинцев выпереть,а лучше и россиян тоже которые за пару лет приехали!Марков: Вэнса спр...
  • Eduard
    Как на Западе население свыкают с мыслью исчезновение.А ведь люди этих тварей сами избирают!В Британии смодел...

Нардеп Дубинский назвал сбор денег на ядерное оружие путем к санкциям

Нардеп Дубинский назвал сбор денег на ядерное оружие путем к санкциям

Объявленный на Украине сбор денег на ядерное оружие выступает прямым путем к санкция против страны. Об этом заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх