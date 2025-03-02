Нардеп Дубинский назвал сбор денег на ядерное оружие путем к санкциям

Объявленный на Украине сбор денег на ядерное оружие выступает прямым путем к санкция против страны. Об этом заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
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