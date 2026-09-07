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Строительство 21 века

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Как переосмыслить обустройство дачи: десять практичных решений для нового сезона

Как переосмыслить обустройство дачи: десять практичных решений для нового сезона

Каждый раз, приезжая на участок, я ловила себя на мысли, что работаю не столько ради урожая, сколько ради поддержания привычной картинки: ровные ряды, аккуратно подстриженный газон, пустые междурядья.

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