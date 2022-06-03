Россия ограничила поставки неона за рубеж, что способно вызвать немалые проблемы при производстве полупроводников

Похоже, что некоторые опасения западных технологических гигантов становятся суровой реальностью. Россия ограничила поставки неона за рубеж, что может привести к коллапсу в самых разных отраслях, в которых применяются микрочипы.
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