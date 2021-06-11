«Вегас» сыграет с «Монреалем» в полуфинале Кубка Стэнли. В плей-офф впервые встретятся команды, дебютировавшие в лиге с разницей в 100 лет

«Вегас» сыграет с «Монреалем» в полуфинале Кубка Стэнли. «Канадиенс» дебютировали в НХЛ в 1917 году, в год основания лиги (сам клуб ведет отсчет своей истории с 1909 года).
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