На ресурсах иноагентов запретят размещать рекламу: в ГД обещают рассмотреть законопроект очень быстро

Предлагается запретить размещение рекламы у иноагентов. Российские компании и граждане не должны будут рекламировать свои услуги и товары на информационных ресурсах лиц, оскорбляющих российскую армию и страну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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