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На ресурсах иноагентов запретят размещать рекламу: в ГД обещают рассмотреть законопроект очень быстро

На ресурсах иноагентов запретят размещать рекламу: в ГД обещают рассмотреть законопроект очень быстро

Предлагается запретить размещение рекламы у иноагентов. Российские компании и граждане не должны будут рекламировать свои услуги и товары на информационных ресурсах лиц, оскорбляющих российскую армию и страну.

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