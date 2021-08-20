Коронавирус в цифрах: 9 человек погибли за сутки в Атырауской области

Эпидситуация в Атырауской области на 20 августа в цифрах: +435 человек заразились Covid-19 за сутки; 1776 пациентов получают лечение в инфекционных стационарах; 98 пациентов с Covid-19 лежат в реанимации; 10 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ; 9 человек скончались от Covid-19 за сутки; 8 693 пациента с Covid-19 получают лечение на дому; 88 человек вылечились от Covid-19; I компонентом вакцин от Covid-19 привит 173 291 человек; II компонентом вакцин от Covid-19 привито 125 520 человек.