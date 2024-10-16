Школьникам Лисичанска и Рубежного подарили спортивные наборы для бадминтона

Луганскую Народную Республику посетили представители Федерации бадминтона Республики Татарстан. В ходе визита школам Лисичанска и Рубежного были переданы 20 комплектов для игры в бадминтон рассчитанных на 360 молодых спортсменов.
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