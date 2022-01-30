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«Спартак» получит 2 млн евро за трансфер Жиго в «Марсель» (Transfermarkt)

Стало известно, какую сумму выручит «Спартак» от перехода защитника Самюэля Жиго в «Марсель». Согласно Transfermarkt, «олимпийцы» заплатят за 28-летнего француза 2 млн евро.

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