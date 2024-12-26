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Мода и Шоу-бизнес

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Мария Шейх откровенно рассказала о перенесенной операции: «Все это время жила с жутким страхом»

Мария Шейх откровенно рассказала о перенесенной операции: «Все это время жила с жутким страхом»

Экс-участница дуэта #2Маши Мария Шейх откровенно рассказала о проблемах со здоровьем. В интервью Лилии Абрамовой певица призналась, что родилась с пороком сердца: врачи давали ей не больше двух с половиной месяцев.

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